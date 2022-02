Roma, 18 feb. (LaPresse) – Il Decreto Energia sarà oggi in Consiglio dei Ministri: grande soddisfazione della Lega. Sono state accolte molte delle richieste del partito di Matteo Salvini. In particolare: aiuto alle famiglie e alle imprese per fronteggiare l’aumento delle bollette, l’incremento della produzione nazionale di gas, la semplificazione per la crescita di energie rinnovabili, l’intervento fiscale sugli enormi guadagni di poche grandi aziende da redistribuire a migliaia di piccole imprese. Lo riferiscono fonti del Carroccio.

