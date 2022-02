Roma, 18 feb. (LaPresse) – “Il governo vuole aiutare i cittadini in questo momento di difficoltà ed evitare che il rincaro dell’energia si traduca in un minore potere d’acquisto e minore competitività per le imprese”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

