Roma, 18 feb. (LaPresse) – “Gli interventi strutturali per il panorama energetico della nazione sono basati su quattro colonne principali: una formidabile semplificazione per gli impianti di natura rinnovabile, prevalentemente fotovoltaico, la seconda è una misura che riguarda la produzione nazionale del gas che mira ad aumentare la percentuale prodotta nei giacimenti nazionali, la terza riguarda la sicurezza nazionale, cioè gli stoccaggi, quanto mettiamo in dispensa, e la quarta è una misura innovativa sui biocarburanti”. Lo dice il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in conferenza stampa dopo il Cdm. “Per la semplificazione per le rinnovabili: si tratta di facilitare al massimo l’espansione di tecnologie fotovoltaiche, prevalentemente per autoconsumo per impianti sino a 200mila chilowatt, si farà un modulo unico”, spiega. Inoltre, “sviluppiamo parimenti un piccolo fondo del mistero della Transizione ecologica per aiutare le piccole e medie imprese affinché queste azioni vengano. Infine c’è una semplificazione importante anche per altre attività rinnovabili, come per esempio il geotermico, per impianti sotto 2 megawatt, sia per uso termico che per uso di produzione elettrica”. (Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata