Roma, 18 feb. (LaPresse) – “Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” possono “essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine”. E’ quanto si legge nella bozza del decreto bollette all’esame del Consiglio dei ministri. “Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2022”, si legge ancora.

