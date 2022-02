Roma, 18 feb. (LaPresse) – “Sul settore dell’automotive c’è un miliardo all’anno per 8 anni per accompagnare il processo di transizione. L’intervento pubblico è importante ma l’iniziativa privata lo è di più, questo serve a convincere a investire a fianco dello Stato”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Cdm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata