Roma, 17 feb. (LaPresse) – Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha affermato che la Russia sta avvicinando le truppe ai confini dell’Ucraina e sta facendo scorta di sangue per prepararsi alla guerra. Lo riporta il Guardian. “Io stesso ero un soldato non molto tempo fa. So in prima persona che non si fa questo genere di cose senza motivo”, ha detto Austin, un generale dell’esercito in pensione, “E di certo non si fanno se ci si sta preparando a fare le valigie e a tornare a casa”.

