Roma, 17 feb. (LaPresse) – La Russia ha la capacità militare “di attaccare l’Ucraina senza – o con poco – preavviso”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Stoltenberg ha precisato però che non si conoscono le intenzioni reali di Mosca ma che, visto quanto successo in precedenza, la Nato ha ragione di essere preoccupata per la situazione.

