Roma, 17 feb. (LaPresse) – “La Nato sta facendo ciò di cui ci accusa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in conferenza stampa congiunta con Di Maio a Mosca. Lavrov ha letto le dichiarazioni dei ministri della Difesa Nato pubblicate ieri, e ha affermato che l’Alleanza Atlantica ha rimproverato Mosca per aver semplicemente dispiegato le truppe nel proprio territorio. Inoltre il ministro ha affermato che Mosca sarebbe lieta di lavorare al Consiglio Russia-Nato, ma che l’Alleanza ha reso questo impossibile, ostacolando i diplomatici russi. “Alla fine abbiamo deciso di non partecipare a questo spettacolo e abbiamo detto che conviene congelare la missione finché la Nato non sarà matura”, ha aggiunto Lavrov.

