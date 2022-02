Bruxelles, 17 feb. (LaPresse) – “In questo momento la strategia deve essere fatta di due elementi: il primo consiste nel riaffermare la nostra unità. Questo è forse il fattore che ha più colpito la Russia. Inizialmente ci si poteva aspettare che essendo così diversi avremmo presi posizioni diverse. Invece nel corso di tutti questi mesi non abbiamo fatto altro che diventare sempre più uniti. E uniti significa tantissimi paesi, non solo l’Occidente, perche all’interno della Nato ci sono paesi che non appartengono a quello che noi chiamiamo Occidente. Quindi il dispiegamento di questa unità è già di per sè qulcosa di importante”. Lo ha dichiarato il premier Mario Draghi al termine del vertice informale dei leader Ue sulla crisi ucraina a Bruxelles.

