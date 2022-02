Bruxelles, 17 feb. (LaPresse) – “Ieri sera si è svolto il vertice sull’Africa con il presidente Macron, oggi invece è stato un Consiglio europeo tenuto in maniera informale per fare il punto sull’Ucraina. Sostanziamente la situazione è quella che era qualche giorno fa. Questi episodi che sembravano annunciare una de-escalation non sono al momento presi seriamente, quindi dobbiamo rimanere pronti a ogni eventualità”. Lo ha dichiarato il premier Mario Draghi al termine del vertice informale dei leader Ue sulla crisi ucraina a Bruxelles.

