Roma, 17 feb. (LaPresse) – “Riteniamo fondamentale continuare ad incoraggiare tutte le parti ad impegnarsi per la concreta attuazione degli accordi di Minsk. Sia con riguardo agli impegni assunti sul piano della sicurezza, sia con riguardo alle clausole politiche”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa congiunta con l’omologo russo Sergey Lavrov a Mosca. “Dare attuazione agli accordi di Minsk” per risolvere la crisi in Ucraina “consentirebbe di rilanciare i rapporti tra Ue e Russia”, ha aggiunto Di Maio.

