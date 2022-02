Roma, 17 feb. (LaPresse) – “Le armi devono lasciare lo spazio alla diplomazia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa congiunta con l’omologo russo Sergey Lavrov. “Deve prevalere necessariamente la diplomazia, il buon senso, strada maestra per evitare un conflitto che potrebbe generare conseguenze devastanti per l’intero continente”, ha aggiunto Di Maio, sottolineando che “la pace è la direttrice che dobbiamo continuare a seguire”.

