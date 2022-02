Bruxelles, 17 feb. (LaPresse) – “Sono stato in contatto con gli Usa e con i paesi che la pensano allo stesso modo, con il supporto tecnico della Commissione abbiamo preparato un pacchetto molto duro e come Alto rappresentante sono pronto a presentare questo pacchetto al Consiglio. Lo farò non appena ce ne sarà bisogno. Se ci sarà un’aggressione convocherò immediatamente il consiglio Affari esteri per proporre il pacchetto di sanzioni e sono sicuro che sebbene sia necessaria l’unanimità il Consiglio le approverà”. Così l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al termine del Consiglio europeo informale sulla crisi russo-ucraina.

