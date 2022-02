Milano, 17 feb. (LaPresse) – “Sono qui oggi non per cominciare una guerra ma per evitarla”. Così il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, intervenendo al Consiglio di sicurezza dell’Onu a New York, a proposito della situazione in Ucraina. “Ricordate che mentre la Russia ha ripetutamente deriso i nostri avvertimenti e allarmi come melodramma e sciocchezze, hanno costantemente ammassato oltre 150mila soldati ai confini dell’Ucraina e capacità di condurre un massiccio assalto militare”, ha proseguito Blinken. “Non siamo solo noi a vederlo. Anche alleati e partner vedono la stessa cosa”, ha concluso.

