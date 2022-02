Washington (Usa), 17 feb. (LaPresse/AP) – “Tutte le indicazioni che abbiamo è che sono preparati per andare in Ucraina, attaccare l’Ucraina”. Così il presidente Usa, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca, affermando che un attacco dell’Ucraina da parte della Russia potrebbe avvenire nel giro di “alcuni giorni”. Gli Stati Uniti non vedono segnali del ritiro delle forze russe lungo il confine con l’Ucraina e “hanno ragione di credere” che la Russia sia impegnata in un’operazione ‘false flag’ per avere una scusa”, ha aggiunto Biden.

