Roma, 17 feb. (LaPresse) – Un codice per ogni singola cessione del credito da inviare all’agenzia delle entrate in modo da rendere monitorabile e verificabile ogni operazione che riguarda i superbonus edilizi. E’ questa, secondo quanto apprende LaPresse, una delle ipotesi allo studio del Governo per sbloccare l’impasse causata dallo stop alla cessione multipla dei crediti. L’emissione di una matrice potrebbe – secondo quanto viene spiegato – portare da uno (come consentito adesso) a tre il passaggio di mano del crediti. Sul tavolo anche la possibilità che a operare la cessione dei crediti possano essere solo gli intermediatori finanziari, come banche e istituti di credito.

