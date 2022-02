Roma, 17 feb. (LaPresse) – “Il differenziale sui titoli di Stato tedeschi a dieci anni è rimasto pressoché invariato, attestandosi al -0,26 per cento alla fine del periodo in esame. Anche i differenziali sui titoli di Stato a dieci anni francesi e spagnoli hanno oscillato all’interno di un intervallo molto ristretto, ampliandosi rispettivamente di 7 e 3 punti base fino allo 0,16 e allo 0,5 per cento e i differenziali sui rendimenti dei titoli di Stato italiani sono cresciuti di circa 7 punti base”. E’ quanto si legge nel bollettino economico della Bce. “I rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine sono aumentati, rispecchiando sostanzialmente l’andamento dei tassi nominali privi di rischio – si legge- Nel periodo in esame i rendimenti della media dei titoli di Stato decennali dell’area dell’euro ponderata per il PIL e della Germania sono aumentati rispettivamente di 41 e 38 punti base, portandosi allo 0,49 e allo 0,04 per cento. Nello stesso periodo i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a dieci anni sono aumentati di 35 punti base, all’1,77 per cento, mentre quelli dei titoli di Stato decennali del Regno Unito sono saliti di 50 punti base, all’1,26 per cento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata