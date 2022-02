Milano, 17 feb. (LaPresse) – “Il buonsenso ci spinge a dire di votare in un election day con le amministrative” per il referendum sulla giustizia. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa sulla riforma della giustizia e sui referendum ritenuti ammissibili dalla Consulta.

