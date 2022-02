Roma, 17 feb. (LaPresse) – “Ci sono stati giudizi che puntano a minare la reputazione e la credibilità dei comitato promotori dei referendum ai quali, al microfono e fuori microfono, è stata attribuita un incapacità tecnica di scrivere i quesiti”. Lo dice Marco Cappato, tesoriere dell’Assocazione Luca Coscioni, in conferenza stampa sui referendum. “C’è anche l’accusa di aver preso in giro milioni di persone firmatarie dei referendum. I comitato promotori sono stati trattati con disprezzo come se noi fossimo una banda di incapaci”, aggiunge.

