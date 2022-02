Roma, 17 feb. (LaPresse) – “I prestiti dell’RRF sono stati richiesti fino al limite massimo del 6,8 per cento del reddito nazionale lordo solo da Grecia e Italia”. E’ quanto si legge nel bollettino economico della Bce. “Tutti gli Stati membri dell’area dell’euro intendono utilizzare appieno le sovvenzioni disponibili nell’ambito dell’RRF, mentre finora solo alcuni governi nazionali hanno richiesto i prestiti previsti in tale ambito . Le sovvenzioni ammontano complessivamente a 262,1 miliardi di euro per gli Stati membri dell’area dell’euro”, si legge

