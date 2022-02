Roma, 17 feb. (LaPresse) – “Quasi due terzi dei finanziamenti nell’ambito dell’RRF richiesti nell’area dell’euro sono attualmente assegnati a Italia e Spagna. Al momento ci si attende che il finanziamento complessivo da mobilitare per i paesi dell’area dell’euro sia di 401 miliardi di euro nel periodo 2021-2026, pari al 3,5 per cento del PIL dell’area nel 2020. Al momento si stima che quasi la metà (il 48 per cento) sarà assorbita dall’Italia. Tale importo ammonta a 191,5 miliardi di euro di sovvenzioni e prestiti, pari all’11,6 per cento del PIL del paese nel 2020”. E’ quanto si legge nel bollettino economico della Bce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata