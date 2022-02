Pechino (Cina), 17 feb. (LaPresse) – Kamila Valieva giù dal podio nella gara individuale di pattinaggio di figura ai Giochi di Pechino 2022. La pattinatrice russa, coinvolta in un caso di doping nell’ultima settimana ma comunque in gara dopo il via libera del Tas, ha commesso diversi errori nel programma libero, ottenendo solo il quinto punteggio complessivo (141.93) e scivolando dal primo al quarto posto (224.09), finendo giù dal podio olimpico. L’oro è andato alla connazionale Anna Shcherbakova (255.95), davanti a un’altra russa, Alexandra Trusova (251.73). Bronzo alla giapponese Kaori Sakamoto (233.13). Valieva, caduta due volte nel corso della sua esibizione, ha aspettato in lacrime il verdetto dei giudici.

