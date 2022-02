Pechino (Cina), 17 feb. (LaPresse) – “Un incontro con il presidente della Fisg? Non spetta a me fare il primo passo, abbiamo cercato di fare tante volte noi il primo passo per cercare di trovare una soluzione. Dall’altra parte quello che vogliono fare è mettermi in una scatola, dalla quale sono dovuta uscire in questi anni per poter essere qua competitiva”. Lo ha detto Arianna Fontana parlando a Casa Italia a Pechino. “Se questo è il punto di partenza non si può neanche andare avanti”, ha aggiunto la pattinatrice azzurra.

