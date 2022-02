Roma, 17 feb. (LaPresse) – Roma, 17 feb. (LaPresse) – “Non commento, mi sento di glissare come facco in discesa libera che forse è la cosa che mi viene meglio. Non voglio proferire parola e alimentare inutili questioni”. Lo dice Sofia Goggia all’arrivo all’aeroporto di Malpensa in merito alle parole di Maria Rosa Quario, ex campionessa olimpica e mamma di Federica Brignone, che aveva messo in dubbio la gravità del suo infortunio parlando di ‘egocentrismo’ da parte della campionessa bergamasca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata