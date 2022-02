Milano, 17 feb. (LaPresse) – Per quanto riguarda il tetto al contante, “non c’è alcuna preoccupazione sulla stabilità del Governo, che noi continuiamo a sostenere con grande convinzione. Sulla questione del contante noi come Forza Italia ci siamo sempre battuti e non potevamo certamente cambiare la nostra posizione. Siamo soddisfatti del risultato che c’è stato ma nulla ha a che vedere con la tenuta del Governo”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa nella sede del partito a Roma.

