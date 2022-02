Roma, 17 feb. (LaPresse) – Tenuto conto dell’aumento di condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica”, Regioni e province autonome erogheranno il bonus psicologo. E’ quanto prevede l’emendamento, a prima firma del deputato Pd Filippo Sensi, approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio nel corso dell’esame, questa notte, del decreto milleproroghe. Il contributo, si legge nel testo “avrà un importo massimo di 600 euro all’anno” da parametrare in base all’Isee, con esclusione di chi ha un Isee superiore a 50mila euro l’anno. I fondi stanziati ammontano a 20 milioni per il 2022: 10 milioni serviranno a finanziare il bonus e altri 10 per finanziare il reclutamento dei professionisti in aggiunta al fabbisogno sanitario nazionale standard. La relazione tecnica prevede che si arriverà a soddisfare “una platea approssimativa di 16 mila soggetti”. Sarà un decreto del ministero della Salute e del ministero dell’Economia a stabilire le modalità di presentazione della domanda per accedere al bonus e l’entità dello stesso.

