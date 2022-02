Milano, 17 feb. (LaPresse) – Un uomo di 31 anni, di origini marocchine, è stato accoltellato alla spalla sinistra, a Milano, dopo una lite in discoteca. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via della Moscova 53 dove, mentre erano in transito, dove hanno trovato l’uomo riverso al suolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata