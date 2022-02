Milano, 17 feb. (LaPresse) – “Sono una vergogna per il Paese i ladri, i corrotti, gli evasori fiscali, i mafiosi o chi – come me – li ha scoperti con l’inchiesta Mani Pulite?”. Lo scrive su Facebook Antonio Di Pietro, ex pm di Mani Pulite, nel trentennale dell’arresto di Mario Chiesa che segnò l’avvio di Tangentopoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata