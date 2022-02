Milano, 17 feb. (LaPresse) – “Non è un giorno di festa 30 anni dopo. Sono 30 anni passati ma mi pare che aprendo il giornale ogni mattina sia tutto uguale a prima. Prima di andarmene vorrei mettere tutto in Rete affinché qualcuno un giorno possa leggere, per vedere quella diversa verità rispetto a quel che è stato raccontato”. Lo scrive su facebook Antonio Di Pietro, ex pm di Mani pulite, a 30 anni dall’arresto di Mario Chiesa che segnò l’avvio di Tangentopoli.

