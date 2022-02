Milano, 17 feb. (LaPresse) – “Ci volevano fermare. Si sono messi in azione appena hanno capito che stavamo per arrivare ai piani alti del potere. Mani pulite è stata fermata, anche perché mentre stavamo indagando sui bauscia del Nord, siamo andati a toccare quelli che avevano contatti con la mafia al Sud”. Lo scrive su Facebook Antonio Di Pietro, ex pm di Mani pulite, nel trentennale dell’avvio di Tangentopoli.

