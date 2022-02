Roma, 17 feb. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che l’impegno nel Sahel della Francia e degli alleati proseguirà, nonostante il ritiro dei militari dal Mali. Dal 2013 “la Francia ha svolto un ruolo unificante in questa mobilitazione internazionale a favore del Sahel” e “continueremo a garantire questo ruolo”, ha detto in una conferenza stampa all’Eliseo. Il presidente ha poi affermato che “la lotta contro il terrorismo non può giustificare tutto, non deve, con il pretesto di essere una priorità assoluta, trasformarsi in un esercizio di conservazione indefinita del potere”.

