Roma, 17 feb. (LaPresse) – Non ‘affossare’ o stravolgere in Parlamento i provvedimenti approvati in Consiglio dei ministri, magari all’unanimità. Questa, secondo quanto si apprende, l’indicazione arrivata da Mario Draghi ai capidelegazione nel corso della cabina di regia che si è da poco conclusa a palazzo Chigi. “Così non si può andare avanti”, sarebbe stata la linea del premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata