Milano, 17 feb. (LaPresse) – Sulla giustizia “noi lavoreremo intensamente. I referendum spingono a fare in fretta, sono un messaggio di incitamento al Parlamento per fare una riforma. Non una cattiva riforma, per noi i contenuti sono fondamentali”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa sulla riforma della giustizia e sui referendum ritenuti ammissibili dalla Consulta. Fra gli elementi fondanti – ha aggiunto Tajani – “separazione delle funzioni ma con un tetto a cinque anni per la possibilità di scegliere tra una funzione e un’altra”.

