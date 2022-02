Roma, 17 feb. (LaPresse) – “Contiamo che nessuno giochi contro. Chi è d’accordo vota sì, chi non è d’accordo vota no. Non sono referendum contro i magistrati ma che liberano la magistratura dalle correnti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

