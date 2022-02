Brescia, 17 feb. (LaPresse) – Il gup di Brescia Francesca Brugnara si è ritirata in Camera di consiglio per decidere sul rinvio a giudizio dell’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo. L’ex pm di Mani Pulite è imputato per rivelazione di segreto d’ufficio nell’abito dell’inchiesta per i verbali dell’avvocato Piero Amara, nei quali l’ex legale esterno di Eni aveva parlato della Loggia Ungheria.

