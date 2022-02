Roma, 17 feb. (LaPresse) – “Il governo sta sbagliando strada. Il Paese non ha bisogno di soluzioni tampone, scellerate e insensate. No al raddoppio della produzione del gas e a nuove trivellazioni a terra e a mare”. Così Greenpeace Italia, Legambiente e Wwf Italia, in vista del prossimo Cdm, e dell’intervento per attenuare l’impennata dei prezzi dell’energia.

