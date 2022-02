Roma, 17 feb. (LaPresse) – “Il Consiglio direttivo continua a ritenere sostanzialmente bilanciati i rischi per le prospettive economiche dell’area dell’euro nel medio periodo. L’economia potrebbe registrare una ripresa più vigorosa delle aspettative se le famiglie, grazie alla maggiore fiducia, risparmiassero meno rispetto alle attese. Per contro, sebbene le incertezze relative alla pandemia si siano in qualche misura attenuate, sono aumentate le tensioni geopolitiche”. E’ quanto si legge nel bollettino economico della Bce.

