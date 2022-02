Catania, 16 feb. (LaPresse) – Aveva attirato la ragazza, all’epoca minorenne, con la promessa di risultati a livello nazionale, ma poi aveva approfittato di lei, una giovane atleta, che per timore e vergogna non avrebbe avuto il coraggio di denunciare quanto le era accaduto. È finito in manette ed è ai domiciliari un allenatore di Pentathlon di Catania, arrestato dalla polizia del commissariato Nesima, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a seguito di di una indagine. Gli agenti hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Catania, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza.

