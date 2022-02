Roma, 16 feb. (LaPresse) – Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che gli alleati stanno valutando di inviare nuove truppe nelle regioni centrali e sud-orientali all’interno dell’alleanza. “I ministri hanno deciso di sviluppare opzioni per rafforzare ulteriormente la deterrenza e la difesa della Nato”, ha spiegato Stoltenberg in conferenza stampa dopo il primo giorno della ministeriale Difesa a Bruxelles. “La Francia si è offerta di guidare un gruppo tattico in Romania”, ha aggiunto Stoltenberg.

