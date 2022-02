Siena, 16 feb. (LaPresse) – E’ andato a pranzo in un ristorante del centro di Poggibonsi (Siena) con la ex compagna, con la quale si stava riavvicinando. Ma nei confronti dell’uomo, un 32enne italiano, era stata emessa poco più di un mese fa la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex. Ragion per cui, quando ieri alcuni poliziotti lo hanno riconosciuto all’interno del ristorante lo hanno arrestato.

