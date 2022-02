Roma, 16 feb. (LaPresse) – In vista della manifestazione studentesca nazionale in programma per venerdì 18, il Viminale scrive ai prefetti affinché, nel “doveroso bilanciamento tra il diritto di manifestare e le indefettibili esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, venga assicurato il dialogo con gli organizzatori anche per isolare eventuali frange violente.

