Assergi (L’Aquila), 16 feb. (LaPresse) – “Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo nel corso dell’incontro ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata