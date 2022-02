Milano, 16 feb. (LaPresse) – “È una sconfitta per la democrazia, perché il referendum sulla cannabis aveva suscitato grande entusiasmo e grande partecipazione”. Lo dice a LaPresse il deputato di Forza Italia, Elio Vito, dopo la bocciatura da parte della Corte costituzionale. “Questa sentenza – aggiunge – rischia di aumentare il sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni e di mancanza di partecipazione democratica. È stata un’occasione mancata, il Parlamento non è in grado di legiferare su questa materia e gli effetti del proibizionismo sono carceri sovraffollate, tribunali ingolfati, vendita illegale. È una sconfitta per tutti perché le persone malate continueranno a soffrire, vince solo l’illegalità”, conclude Vito.

