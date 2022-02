Roma, 16 feb. (LaPresse) – “Non sfuggirà alla vostra sensibilità che le vicende richiamate meritano di essere attentamente approfondite, in primo luogo a tutela dell’Azienda e della stessa trasmissione Report. In tale ottica, dunque, la Commissione, che ho l’onore di presiedere, ha concordato sull’esigenza che sia costantemente e tempestivamente aggiornata circa l’apertura, gli sviluppi e gli esiti puntuali derivanti dall’Audit, con l’ulteriore richiesta di precisare l’oggetto specifico su cui le procedure di verifica interna si sono concentrate”. E’ quanto si legge nella lettera inviata dal presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini, al presidente e all’Amministratore delegato della Rai in merito ai messaggi depositati da Ruggeri (Fi) e Faraone (Iv) con il conduttore della trasmissione Report, Ranucci.

