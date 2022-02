Pesaro, 16 feb. (LaPresse) – “Tale nomina costituisce un’immediata risposta alle esigenze della cittadinanza – afferma Edoardo Berselli, direttore Sanitario Marche Nord -. Il dottor Titolo ha le capacità e le competenze per affrontare adeguatamente la complessità della struttura di Pronto Soccorso. Anche un avvicendamento, nella gestione della struttura, è un fatto positivo poiché stimola i professionisti al dialogo e all’ integrazione. Al dottor Gnudi vanno i ringraziamenti per avere gestito, in accordo con le linee di indirizzo del piano pandemico aziendale, le note fasi della pandemia, così come il dottor Titolo lo ha fatto fino ad oggi per il Pronto Soccorso di Fano”.

