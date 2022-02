Pechino (Cina), 16 feb. (LaPresse) – “Orgogliosa, onorata, fiera ed emozionata. Non ho altri aggettivi per definire il mio stato d’animo”. Lo scrive in un post su Instagram Francesca Lollobrigida dopo esser stata nominata portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Pechino 2022. “Vorrei solo dire grazie, grazie a tutti, al Coni e alla Fisg che mi ha sempre seguita nel mio percorso – ha aggiunto la pattinatrice azzurra – L’Olimpiade per me non è ancora finita, concentrata fino alla fine”.

