Pechino (Cina), 16 feb. (LaPresse) – “Milano-Cortina? Sarebbe un sogno esserci perché ho iniziato a Torino, concludere a Milano sarebbe il cerchio perfetto. Però altri quattro anni così io non li posso fare, vedremo se cambierà qualcosa, se ci saranno le basi giuste per poter continuare ed esserci come atleta”. Lo ha detto Arianna Fontana, in polemica con la Federghiaccio, parlando in zona mista subito dopo aver vinto l’argento nei 1500 di short track ai Giochi di Pechino 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata