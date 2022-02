Milano, 16 feb. (LaPresse) – Un operaio di circa 30 anni è stato trasferito in gravissimi condizioni nell’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato schiacchiato da una pressa, mentre stava lavorando, a Cantù, in provincia di Como, in una fonderia. L’uomo è stato ritrovato sotto la pressa e la dinamica, al momento non nota, è al vaglio delle forze dell’ordine.

