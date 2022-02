Roma, 16 feb. (LaPresse) – Nuova riunione stamattina a palazzo Chigi in vista del decreto sull’energia, atteso venerdì in Consiglio dei ministri. L’ad di Eni, Claudio Descalzi, a quanto si apprende ha incontrato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, il sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Tra i temi sul tavolo anche l’aumento delle estrazioni di gas in Italia.

