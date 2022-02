Roma, 16 feb. (LaPresse) – Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani incontra in giornata una delegazione dei giovani che avevano assaltato il dicastero di via Cristoforo Colombo. Si tratta degli attivisti di ‘Extinction rebellion’ che – secondo quanto si apprende – hanno fatto pervenire le scuse per aver invaso e imbrattato il ministero, sia all’esterno che fuori, nei primi giorni di febbraio (per due volte).

